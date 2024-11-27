Зеленський пообіцяв завтра підписати закон про держбюджет-2025

За словами Зеленського, він провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Сергієм Марченком та представниками Ради. У ході наради було обговорено основні параметри держбюджету на наступний рік, а також фінансову готовність і на грудень, і на 2025 рік.

"Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік - відразу після того, як закон надійде з Верховної Ради", - зазначив президент.

Він запевнив, що всі фінансові потреби України на найближчий час та наступний рік гарантовані.