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Зеленский пообещал завтра подписать закон о госбюджете-2025

Киев, Среда 27 ноября 2024 20:19
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Зеленский пообещал завтра подписать закон о госбюджете-2025 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 ноября, подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год. Это произойдет сразу после того, как документ поступит из Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, он провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Сергеем Марченко и представителями Рады. В ходе совещания были обсуждены основные параметры госбюджета на следующий год, а также финансовую готовность и на декабрь, и на 2025 год.

"Договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады", - отметил президент.

Он заверил, что все финансовые потребности Украины на ближайшее время и следующий год гарантированы.

Госбюджет-2025

Напомним, проект госбюджета Рада одобрила в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

При этом уже 8 ноября Кабмин одобрил госбюджет ко второму чтению. Расходы увеличили еще на 50 млрд гривен.

19 ноября Рада приняла проект бюджета во втором чтении. Расходы составили 3 трлн 941 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.

Детально об основных показателях документа - в материале РБК-Украина.

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