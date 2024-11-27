Зеленский пообещал завтра подписать закон о госбюджете-2025
Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 ноября, подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год. Это произойдет сразу после того, как документ поступит из Рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, он провел совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Сергеем Марченко и представителями Рады. В ходе совещания были обсуждены основные параметры госбюджета на следующий год, а также финансовую готовность и на декабрь, и на 2025 год.
"Договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады", - отметил президент.
Он заверил, что все финансовые потребности Украины на ближайшее время и следующий год гарантированы.
Госбюджет-2025
Напомним, проект госбюджета Рада одобрила в первом чтении еще в конце октября. Документ по состоянию на тот момент предусматривал, что расходы в следующем году должны составить 3 трлн 938 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.
При этом уже 8 ноября Кабмин одобрил госбюджет ко второму чтению. Расходы увеличили еще на 50 млрд гривен.
19 ноября Рада приняла проект бюджета во втором чтении. Расходы составили 3 трлн 941 млрд гривен, дефицит - 1 трлн 640,6 млрд гривен.
Детально об основных показателях документа - в материале РБК-Украина.
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