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Зеленський пообіцяв завтра підписати закон про держбюджет-2025

Київ, Середа 27 листопада 2024 20:19
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Зеленський пообіцяв завтра підписати закон про держбюджет-2025 Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вже завтра підпише закон про державний бюджет на 2025 рік. Це станеться одразу після того, як документ надійде з Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, він провів нараду з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Сергієм Марченком та представниками Ради. У ході наради було обговорено основні параметри держбюджету на наступний рік, а також фінансову готовність і на грудень, і на 2025 рік.

"Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік - відразу після того, як закон надійде з Верховної Ради", - зазначив президент.

Він запевнив, що всі фінансові потреби України на найближчий час та наступний рік гарантовані.

Держбюджет-2025

Нагадаємо, проект держбюджету Рада схвалила у першому читанні ще наприкінці жовтня. Документ станом на той момент передбачав, що витрати наступного року мають становити 3 трлн 938 млрд гривень, дефіцит - 1 трлн 640,6 млрд гривень.

При цьому вже 8 листопада Кабмін схвалив держбюджет до другого читання. Витрати збільшили ще на 50 млрд гривень.

19 листопада Рада ухвалила проект бюджету у другому читанні. Витрати становили 3 трлн 941 млрд гривень, дефіцит - 1 трлн 640,6 млрд гривень.

Детально про основні показники документа - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Держбюджет
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