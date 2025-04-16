Зеленский пообещал месть РФ за удар по Сумам: "Не оставим в покое эту сволочь"

Украина ответит тем российским оккупантам, которые убивают украинцев в мирных городах. Для этого есть необходимое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня присвоил государственные награды сотрудникам оборонной промышленности. Их профессиональный день был 13 апреля - в день удара России по Сумам.



"Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право. Это совершенно справедливо - отвечать убийцам так, как они заслуживают", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что России нужно смириться с мыслями о неотвратимости силы Украины. По его словам, настоящий мир может наступить, когда "реальность заставить РФ смириться с украинскими возможностями". Речь об украинских дронах, ракетах, артиллерии и технике. Все это будет защищать Украину.

Президент поблагодарил более 300 тысяч украинцев, которые работают на оборонных предприятиях.