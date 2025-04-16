Зеленский пообещал месть РФ за удар по Сумам: "Не оставим в покое эту сволочь"
Украина ответит тем российским оккупантам, которые убивают украинцев в мирных городах. Для этого есть необходимое оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что сегодня присвоил государственные награды сотрудникам оборонной промышленности. Их профессиональный день был 13 апреля - в день удара России по Сумам.
"Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право. Это совершенно справедливо - отвечать убийцам так, как они заслуживают", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что России нужно смириться с мыслями о неотвратимости силы Украины. По его словам, настоящий мир может наступить, когда "реальность заставить РФ смириться с украинскими возможностями". Речь об украинских дронах, ракетах, артиллерии и технике. Все это будет защищать Украину.
Президент поблагодарил более 300 тысяч украинцев, которые работают на оборонных предприятиях.
Удар по Сумам
Напомним, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские оккупанты запустили по Сумам две баллистических ракеты - они взорвались в центре города, где было много мирных жителей.
По состоянию на сейчас известно, что из-за удара погибли 35 человек. Среди них - 11-летний мальчик и 17-летний парень.
Примечательно, что Россия использовала для атаки ракету с кассетной боевой частью, которая обеспечивает как можно больше жертв.
Вчера, 15 апреля, стало известно, что украинские защитники ударили по пункту постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая причастна обстрелу Сум.
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