Зеленський пообіцяв помсту РФ за удар по Сумах: "Не залишимо в спокої цю сволоту"

Україна відповість тим російським окупантам, які вбивають українців у мирних містах. Для цього є необхідна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні присвоїв державні нагороди співробітникам оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня - у день удару Росії по Сумах.



"Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо - відповідати вбивцям так, як вони заслуговують", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Росії потрібно змиритися з думками про невідворотність сили України. За його словами, справжній мир може настати, коли "реальність змусить РФ змиритися з українськими можливостями". Йдеться про українські дрони, ракети, артилерію та техніку. Усе це захищатиме Україну.

Президент подякував понад 300 тисячам українців, які працюють на оборонних підприємствах.