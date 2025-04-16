Зеленський пообіцяв помсту РФ за удар по Сумах: "Не залишимо в спокої цю сволоту"
Україна відповість тим російським окупантам, які вбивають українців у мирних містах. Для цього є необхідна зброя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні присвоїв державні нагороди співробітникам оборонної промисловості. Їхній професійний день був 13 квітня - у день удару Росії по Сумах.
"Нам є чим відповідати на такі удари, і ми не залишимо просто в спокої на цій землі сволоту, яка вбиває наших людей. Ми маємо на це повне право. Це абсолютно справедливо - відповідати вбивцям так, як вони заслуговують", - зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що Росії потрібно змиритися з думками про невідворотність сили України. За його словами, справжній мир може настати, коли "реальність змусить РФ змиритися з українськими можливостями". Йдеться про українські дрони, ракети, артилерію та техніку. Усе це захищатиме Україну.
Президент подякував понад 300 тисячам українців, які працюють на оборонних підприємствах.
Удар по Сумах
Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю, російські окупанти запустили по Сумах дві балістичні ракети - вони вибухнули в центрі міста, де було багато мирних жителів.
Станом на зараз відомо, що через удар загинули 35 людей. Серед них - 11-річний хлопчик і 17-річний хлопець.
Примітно, що Росія використала для атаки ракету з касетною бойовою частиною, яка забезпечує якомога більше жертв.
Учора, 15 квітня, стало відомо, що українські захисники вдарили по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ у Курській області, яка причетна до обстрілу Сум.
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