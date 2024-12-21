Зеленский пообещал новые удары по военным объектам в РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Зеленский напомнил, что российская армия снова наносит масштабные удары по территории Украины. За последние дни под обстрелом были Киев, Запорожье, Харьков и Херсон. По его словам, это террор, который Россия делает сознательно.

Президент заявил, что за свои действия россияне будут отвечать.

"Мы обязательно продолжим наносить удары по российским военным объектам - дронами и ракетами, и все больше украинскими, по именно тем военным базам, по именно той российской военной инфраструктуре, которая используется в таком терроре против наших людей", - сказал Зеленский.

Атаки на военные объекты в России

В 2024 году была осуществлена атака на ряд военных объектов в России.

В частности, утром 21 декабря в Казани заметили неизвестные дроны. Как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, в Казани находится крупный пороховой завод. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов для армии РФ.

Также сегодня россияне пожаловались на громкие взрывы в Сочи в ночь на 21 декабря.

А в ночь на 11 декабря, БпЛА Главного управления разведки МО Украины взорвали нефтебазу в российском Брянске, о чем сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах.