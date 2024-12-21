Над Сочи прогремели взрывы: россияне говорят об атаке БпЛА

Над Сочи чуть более часа назад прогремела серия взрывов. Россияне жаловались на атаку БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

В частности, подписчики канала SHOT утверждали, что начиная с 5:50 по местному времени, они слышали от 7 до 10 взрывов в Лазаревское. По их словам, от произошедшего "задрожали окна в рамках и сработала сигнализация у машин".

Кроме того, о громких звуках писали жители Туапсе.

Как указывал SHOT, по предварительным данным, в Черном море якобы якобы сработала система ПВО по беспилотникам.

Относительно недавно канал ASTRA процитировал сводку Минобороны РФ. Там утверждают, что якобы средствами ПВО было сбито 19 дронов.

"9 сбиты над территорией Белгородской области, 5 - над территорией Воронежской области, 3 - над акваторией Черного моря и по одному - над территориями Курской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

О каких-либо последствиях пока информации нет.