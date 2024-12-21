Атака дронов на Казань. В ЦПД рассказали, какие важные для РФ объекты есть в городе

Утром 21 декабря россияне заявили об атаке дронов на Казань. Там, в частности, работает пороховой завод, который является ключевым для ВПК РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В городе существует Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и других компонентов, критически важных для армии РФ", - рассказал он.

Почему этот завод важен

Как пояснил Коваленко, этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет различных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и др.

"В общей сложности, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможным", - констатировали в ЦПД.

Атака дронов на Казань

Утром россияне пожаловались на атаку дронов на Казань. В частности, оккупанты заявили про атаку на промышленный объект в городе, но беспилотник якобы "не попал в цель".

Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, якобы атаки на Казань шли в три волны с разных направлений. Три БПЛА якобы были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

Также по заверению захватчиков, дроны атаковали жилые дома. В частности, российские власти заявили про в общей сложности восемь прилетов беспилотников в Казани, в том числе шесть атак пришлись на жилые дома.

В сети уже появились видео с места попаданий дронов в жилые дома. Как пишут Telegram-каналы, два дрона ударили по 37-этажному жилому комплексу "Лазурные небеса", еще два - по 23-этажному ЖК "Манхэттен" .

Дроны атаковали Казань 21 декабря (t.me/astrapress)

Местные власти уже заявили об отсутствии пострадавших, когда как местные СМИ пишут о трех пострадавших.