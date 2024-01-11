Зеленский пообещал достойный ответ россиянам за обстрелы украинской энергетики

Россияне должны осознавать, что могут получить симметричный ответ за обстрелы украинской энергетической системы и населенных пунктов приграничья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное интервью президента Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы Литовскому радио и телевидению.

Глава государства отметил, что Украина не ведет боевых действий на территории России. В то же время, по его словам, россияне должны осознавать, что "если бомбят вдоль границы наших людей, то могут получить ответный ответ".

"Когда бьют по нашей энергетике, то по их энергетике тоже могут быть "прилеты". Но никто не употребляет гражданских людей. Мы знаем Россию и объемы пропаганды РФ. Если бы они действительно теряли гражданских, то везде бы были эти видео, где они несут потери. Никаких потерь на территории РФ нет, и это факт", - сказал Зеленский.

По его словам, россияне должны знать, что идет наращивание дронов и наращивание ракет, и что "когда выключают свет Харькову, то люди в Харькове хотят выключить им свет".

"Так оно и будет. Они это еще не чувствуют до конца в Москве и Петербурге. Они этого не чувствуют, но чем дальше и глубже идет Россия своими атаками, они должны знать, что никто на месте не сидит, идет производство, и они все это почувствуют", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Литву

В среду, 10 января, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения и совместное заявление.

Кроме того, Зеленский обсудил с премьер-министром страны Ингридой Шимоните оборонное сотрудничество и совместные проекты.

Взрывы в Белгороде и Белгородской области

В последнее время в Белгородской области все чаще гремят взрывы. В частности, их слышат и в областном центре. Российские чиновники и пропагандисты обвиняют в атаках Украину и фантазируют об "успешной" работе противовоздушной обороны.

Так, 30 декабря в центре Белгорода прогремели мощные взрывы. По данным МЧС России, в результате обстрела погибли 14, ранены более 100 человек. Украина отвергла причастность к атаке и объяснила эти события "падением ракет российской ПВО".

8 января в Белгороде снова прогремели взрывы, в городе объявили воздушную тревогу. Минобороны РФ пожаловалось на попытку ударов по военным объектам с помощью реактивных систем залпового огня.

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