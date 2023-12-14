"Одна война из 28-ми". Президент МОК Бах цинично оправдал допуск России к Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах взялся защищать решение разрешить белорусским и российским спортсменам поехать на Олимпийские игры-2024 во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Функционер поддержал тезис об исключительной ответственности за войну против Украины российской власти. В то же время напомнил, что агрессия РФ – не единственный вооруженный конфликт на планете.

"Индивидуальные атлеты не могут быть наказаны за действия своих правительств. Эта война одна из 28 войн и конфликтов, продолжающихся в мире, а все остальные спортсмены соревнуются в мире друг с другом", – заявил Бах.

Кроме того, президент МОК отверг угрозы бойкота грядущих летних Игр. В то же время "разрешил" странам, которые не согласны с возвращением россиян и белорусов в соревнования, "иметь отличные политические взгляды". Свое циничное заявление Бах сделал на Глобальном форуме ООН по делам беженцев.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Белоруссия не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Белоруссии.