Обстрел Белгорода. В России заявили о более 100 раненых и 14 погибших

В Белгороде Российской Федерации сегодня, 30 декабря, зафиксированы "прилеты" по центру города. В результате обстрела известно более 100 раненых россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ.

Как заявляет российское ведомство, в результате атаки на Белгород погибли минимум 14 россиян, среди которых двое – дети.

Также в России заявляют о 108 раненых, среди которых 15 детей.

Атака на Белгород

Утром субботы, 30 декабря, российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Спецслужбы Украины нанесли удар по военным объектам Белгорода

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. По их данным, это общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей.