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Зеленський пообіцяв гідну відповідь росіянам за обстріли української енергетики

Вільнюс, Четвер 11 січня 2024 01:38
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Зеленський пообіцяв гідну відповідь росіянам за обстріли української енергетики Фото: Зеленський натякнув, що за обстріли Харкова Україна відповідатиме ударами по Бєлгороду (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни повинні усвідомлювати, що можуть отримати симетричну відповідь за обстріли української енергетичної системи та населених пунктів прикордоння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне інтерв'ю президента Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди Литовському радіо і телебаченню.

Глава держави зазначив, що Україна не веде бойових дій на території Росії. Водночас, за його словами, росіяни повинні усвідомлювати, що "якщо бомблять уздовж кордону наших людей, то можуть отримати відповідну відповідь".

"Коли б'ють по нашій енергетиці, то по їх енергетиці теж можуть бути "прильоти". Але ніхто не вживає цивільних людей. Ми знаємо Росію та об'єми пропаганди РФ. Якщо б вони дійсно втрачали цивільних, то всюди б були ці відео, де вони несуть втрати. Ніяких втрат на території РФ немає, і це факт", - сказав Зеленський.

За його словами, росіяни повинні знати, що йде нарощування дронів і нарощування ракет, і що "коли вимикають світло Харкову, то люди у Харкові хочуть вимкнути їм світло".

"Так воно і буде. Вони це ще не відчувають до кінця в Москві та Петербурзі. Вони цього не відчувають, але чим далі та глибше йде Росія своїми атаками, вони повинні знати, що ніхто на місці не сидить, йде виробництво, і вони усе це відчують", - підкреслив Зеленський.

Візит Зеленського до Литви

У середу, 10 січня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди та спільну заяву.

Крім того, Зеленський обговорив з прем'єрміністеркою країни Інгрідою Шимоніте оборонну співпрацю та спільні проєкти.

Вибухи у Бєлгороді та Бєлгородській області

Останнім часом у Бєлгородській області дедалі частіше гримлять вибухи. Зокрема їх чують і в обласному центрі. Російські чиновники та пропагандисти звинувачують в атаках Україну та фантазують про "успішну" роботу протиповітряної оборони.

Так, 30 грудня в центрі Бєлгорода пролунали потужні вибухи. За даними МНС Росії, внаслідок обстрілу загинули 14, поранені більше 100 людей. Україна відкинула причетність до атаки і пояснила ці події "падінням ракет російської ППО".

8 січня у Бєлгороді знову прогриміли вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу. Міноборони РФ поскаржилося на спробу ударів по військових об'єктах за допомогою реактивних систем залпового вогню.

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