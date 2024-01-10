Зеленский обсудил с премьером Литвы оборонное сотрудничество и совместные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего визита в Литву провел в Вильнюсе переговоры с премьер-министром страны Ингридой Шимоните.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интернет-представительство украинского президента.

Стороны обсудили сотрудничество между Украиной и Литвой, а также совместные проекты в энергетической и инфраструктурной сферах.

Зеленский выразил благодарность правительству Литвы за всестороннюю помощь Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ.

Также отмечается, что украинский президент и глава литовского правительства во время беседы отметили важность разблокирования бюджетной поддержки от Европейского союза для Украины в размере 50 миллиардов евро на четыре года в рамках программы Ukraine Facility.

Визит Зеленского в Литву

Сегодня, 10 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он провел переговоры с литовским лидером Гитанасом Науседой. Украинская и литовская стороны подписали двусторонние соглашения и совместное заявление.

Отмечалось, что Зеленский в ходе визита в Вильнюс проведет переговоры с литовским премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Науседой глава украинского государства подчеркнул, что страна одержит победу над Россией и однажды настанет день "после диктатора Владимира Путина".

В свою очередь Науседа заявил, что Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также были анонсированы новые поставки на январь и февраль.