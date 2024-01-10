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Зеленский встретился с президентом Литвы, начались переговоры

Вильнюс, Среда 10 января 2024 13:49
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Зеленский встретился с президентом Литвы, начались переговоры Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вильнюс. Он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента и Науседу в Twitter (X).

"Рад приветствовать в Вильнюсе моего дорогого друга Владимира Зеленского, символ сопротивления Украины российской агрессии и героической борьбы за свободу. Мы верим в победу Украины и будем поддерживать вас и дальше! Дорогие братья, мы с вами", - написал Науседа в соцсетях.

Зеленский встретился с президентом Литвы, начались переговоры

Зеленский в свою очередь поблагодарил литовского коллегу за прием и мощную оборонную, гуманитарную и политическую поддержку нашей страны со стороны Литвы.

Офис президента отметил, что во время встречи украинской и литовской сторон будут обсуждены дальнейшие шаги на пути евроинтеграции нашего государства. Также темами переговоров лидеров будут ситуация на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины, саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом 2024 года.

Кроме того, Украина и Литва подписали двусторонние соглашения, их содержание раскроют на совместной пресс-конференции лидеры обеих стран.

president.gov.ua

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он проведет переговоры не только с президентом, но и премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

После Литвы украинский президент посетит Эстонию и Латвию.

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