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Зеленский и Наусед подписали в Вильнюсе совместное заявление: о чем документ

Среда 10 января 2024 16:17
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Зеленский и Наусед подписали в Вильнюсе совместное заявление: о чем документ Фото: президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа сегодня, 10 января, подписали совместное заявление в Вильнюсе. Также в присутствии глав государств был подписан ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Совместное заявление

В документе говорится, что президенты договорились продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предполагаемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины, в частности, через финансовый инструмент для Украины (Ukraine Facility) от ЕС, Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи Украине.

Общая поддержка Украины со стороны Литвы превышает 1 млрд евро и составляет 1,45% ВВП этой страны.

"Литва будет продолжать предоставление военной поддержки Украине в ответ на ее срочные и долгосрочные потребности, в частности через возглавляемую Литвой коалицию для помощи Украине в разминировании, в вопросах поставки оружия и военного оборудования, через обучение и сотрудничество оборонных индустрий, включая совместные предприятия, размещение производства в Украине и содействием обмену информацией по соответствующим исследованиям и разработкам, связанным с обороной", - указывается в заявлении.

Также отмечается, что особое внимание поддержки Украины и в дальнейшем будет уделяться обеспечению современными системами ПВО, беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойной артиллерией и боеприпасами.

Литва подтвердила свою полную поддержку Формулы мира, инициированную Зеленским, как основы для всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира. Президенты поддерживают проведение Глобального саммита мира в ближайшее время.

Кроме того, Украина и Литва подтвердили намерения активизировать сотрудничество на международных площадках, в частности, через международную Крымскую платформу и другие, для усиления изоляции РФ и ее сообщника - Беларусь.

Литва также подтвердила поддержку восстановления Украины с акцентом на школах, детских садах и энергетической инфраструктуре и свое обязательство продолжать эту поддержку в тесной координации с украинскими и международными партнерами.

Какие двусторонние документы подписаны

Сегодня в Вильнюсе в присутствии лидеров двух государств был подписан ряд украино-литовских документов. В частности:

  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством стратегической промышленности Украины и Литовской ассоциацией оборонной и промышленности безопасности.

Он предусматривает поддержку реализации совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования и других передовых решений в сфере оборонных технологий.

Также документ предусматривает совместную работу по разработке продуктов для повышения ситуационной осведомленности и предоставления технологического преимущества в области традиционного вооружения, такого как бронетехника и артиллерийские системы, а также сотрудничество между литовскими и украинскими ОПК и научными учреждениями по созданию новых продуктов, в частности кибербезопасности и коммуникаций.

  • Подписаны письма о намерениях между АО "Украинская оборонная промышленность" и четырьмя иностранными компаниями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS и NT Service. Эти компании занимаются инновационными разработками и созданием в военной сфере.

Они специализируются на создании и изготовлении современных средств РЭБ, систем дистанционного инициирования взрыва, оптики для стрелкового оружия, а также систем наблюдения.

Визит Зеленского в Литву

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы. Он провел переговоры с литовским лидером Гитанасом Науседой. Украинская и литовская стороны подписали двусторонние соглашения.

Зеленский проведет также с литовским премьером, спикером сейма, представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Также сообщалось, что после Литвы украинский президент посетит Эстонию и Латвию.

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