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Зеленський пообіцяв повернути посла України в Грузію, але є умова

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Київ, Субота 23 квітня 2022 20:14
Зеленський пообіцяв повернути посла України в Грузію, але є умова Фото: президент України Володимир Зеленський (скріншот з відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути посла до Грузії. Однак, зазначив глава держави, це відбудеться тільки після того, як Київ відчує підтримку Тбілісі у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

"Ми обов'язково повернемо посла в дружню Грузію, як тільки ми будемо відчувати підтримку України з боку вашої влади", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський відкликав посла із Грузії.

Зазначимо, Грузія відмовилася підтримати санкції проти Росії, які запровадили за розв'язану Москвою війну проти України.

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