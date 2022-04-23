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Зеленский пообещал вернуть посла Украины в Грузию, но есть условие

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 20:14
Зеленский пообещал вернуть посла Украины в Грузию, но есть условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (скриншот с видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть посла в Грузию. Однако, отметил глава государства, это произойдет только после того, как Киев ощутит поддержку Тбилиси в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем ощущать поддержку Украины со стороны вашей власти", - сказал Зеленский.

Напомним, в конце марта Зеленский отозвал посла из Грузии.

Отметим, Грузия отказалась поддержать санкции против России, которые ввели за развязанную Москвой войну против Украины.

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