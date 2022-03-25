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В Росії похвалили Грузію за непідтримку санкцій: реакція МЗС України

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П'ятниця 25 березня 2022 14:50
В Росії похвалили Грузію за непідтримку санкцій: реакція МЗС України Фото: Грузія не підтримала санкції проти Росії (flickr)
Автор: Наталія Юрченко

Голова комітету Ради Федерації РФ Григорій Карасін виразив вдячність Грузії за непідтримку антиросійських санкцій. В Міністерстві закордонних справ України прокоментували позицію грузинської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

"Голова комітету Ради Федерації РФ Григорій Карасін похвалив Грузію за непідтримку санкцій проти Росії і пообіцяв "подяку". Тбілісі - після того, що Росія зробила з вами з 2008 року - вам не соромно?" - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Канада вирішила посилити економічний тиск на Росію, тому вводить нові санкції проти 160 російських чиновників.

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