"Немає санкцій-шукайте іншу роботу": Зеленський відкликав послів з низки країн

Президент України Володимир Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Глава держави назвав "дипломатичний фронт" не менш важливим, ніж бойові дії на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Сьогодні я підписав указ про відкликання посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі, якщо не буде зброї, санкцій, обмежень для російського бізнесу - шукайте, будь ласка, нову роботу", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що очікує конкретних результатів найближчими днями від роботи послів та військових аташе України в Латинській Америці, Близькому Сході, Південно-Східній Азії та країнах Африки.

"Дипломатичний фронт - один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу та допомогу армії. Як кожен захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - наголосив Зеленський.