ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Немає санкцій-шукайте іншу роботу": Зеленський відкликав послів з низки країн

Новость на русском →
Київ, Середа 30 березня 2022 23:59
"Немає санкцій-шукайте іншу роботу": Зеленський відкликав послів з низки країн Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Глава держави назвав "дипломатичний фронт" не менш важливим, ніж бойові дії на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Сьогодні я підписав указ про відкликання посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі, якщо не буде зброї, санкцій, обмежень для російського бізнесу - шукайте, будь ласка, нову роботу", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що очікує конкретних результатів найближчими днями від роботи послів та військових аташе України в Латинській Америці, Близькому Сході, Південно-Східній Азії та країнах Африки.

"Дипломатичний фронт - один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу та допомогу армії. Як кожен захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - наголосив Зеленський.

Війна Росії проти України триває 35-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Грузія Санкції Війна Росії проти України
NEWS
35-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
35-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі
Мілан Лєліч, Владислав Красінський Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі