Зеленський про допомогу НАТО: Дали 50 тонн палива. Щоби ми спалили Будапештський меморандум?
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в НАТО сьогодні провели через систему закупівель 50 тонн палива для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.
Як повідомив Володимир Зеленський, єдине, що зміг зробити Альянс сьогодні – це провести закупівлю дизпалива для України.
"Все що зміг Альянс сьогодні, це провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ. Хіба такий Альянс ви хотіли та будували?"- сказав Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що НАТО своєю відмовою ввести безпольотну зону, дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст і сіл.
А також Президент України неприємно здивований нерішучістю Північноатлантичного альянсу в питанні введення безпольотної зони над Україною.
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