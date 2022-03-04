Зеленський про відмову НАТО закрити небо: Самі створили наратив, що це спровокує Росію

Зеленський дорікнув НАТО за відмову від власних цінностей. Сьогоднішній саміт альянсу, на його думку, був слабким і розгубленим, де не всі країни-члени вважають боротьбу за свободу для Європи головною метою.

"Усі розвідки НАТО чудово знають плани ворога, вони підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ. Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба спровокує пряму агресію Росії проти НАТО", – заявив Зеленський.

Він впевнений, що такий підхід – самогіпноз тих, хто слабкий та невпевнений, хоча володіє зброєю сильнішою, ніж є у розпорядженні України. НАТО зобов'язане було подумати про людей і людяність. "Всі люди, які загинуть відсьогодні, і на ваших руках", – резюмував глава держави.