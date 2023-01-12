Зеленский: Польша может стать движущей силой для поставок оружия Украине

Польша может быть лоббистом и движущей силой в вопросе поставок оружия в Украину из других стран.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью TVP Info заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставки всего вооружения, которое необходимо Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП, которые остались там с советских времен.

"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники в Украину на международной арене", - отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке нашей страны.