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Зеленський: Польща може стати рушійною силою для постачання зброї Україні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю TVP Info заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП, які залишилися з радянських часів.

"Ваша країна може бути рушійною силою та лобістом постачання військової техніки в Україну на міжнародній арені", - зазначив Зеленський, коментуючи роль Польщі у підтримці нашої країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми писали, що Польща внесла до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ російського бізнесмена, який підозрюється в шпигунстві на користь РФ.

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