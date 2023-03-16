Зеленский поговорил с Сунаком: обсудили Бахмут и поддержку Украины

В четверг, 16 марта, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
По словам президента, в ходе разговора с Сунаком они обсудили ситуацию на фронте и оборону Бахмута.
"Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины", - рассказал Зеленский.
Он также выразил благодарность Великобритании за постоянную поддержку Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку.
Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.
Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.