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США намерены ужесточить контроль за экспортом микрочипов в Китай, - Bloomberg

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Вашингтон, Суббота 11 марта 2023 03:46
США намерены ужесточить контроль за экспортом микрочипов в Китай, - Bloomberg Фото: США намерены ужесточить экспорт микрочипов в Китай (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Джо Байдена работает над дальнейшим ужесточением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительство проинформировало американские компании о плане и сообщило им, что намерено объявить об ограничениях уже в следующем месяце. Согласно имеющимся данным, администрация Байдена планирует координировать свои действия с Нидерландами и Японией.

На этой неделе правительство Нидерландов заявило, что планирует ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай для защиты национальной безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в четверг, что Китай решительно выступает против ограничений как средства вмешательства и ограничения нормальных экономических и торговых обменов между китайскими и голландскими компаниями.

В конце прошлого года США ввели ряд экспортных ограничений против Китая, в том числе запрет на поставку некоторых полупроводниковых микросхем, производимых в любой точке мира на американском оборудовании.

Ранее мы писали, что США внесли в "черный список" шесть юридических лиц Китая, способствующих развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

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