США намерены ужесточить контроль за экспортом микрочипов в Китай, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена работает над дальнейшим ужесточением ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Правительство проинформировало американские компании о плане и сообщило им, что намерено объявить об ограничениях уже в следующем месяце. Согласно имеющимся данным, администрация Байдена планирует координировать свои действия с Нидерландами и Японией.

На этой неделе правительство Нидерландов заявило, что планирует ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай для защиты национальной безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в четверг, что Китай решительно выступает против ограничений как средства вмешательства и ограничения нормальных экономических и торговых обменов между китайскими и голландскими компаниями.

В конце прошлого года США ввели ряд экспортных ограничений против Китая, в том числе запрет на поставку некоторых полупроводниковых микросхем, производимых в любой точке мира на американском оборудовании.