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Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку

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Понедельник 13 марта 2023 08:31
Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в интервью NBC.

"Поведение, которое мы наблюдаем в Китае в последнее время, пугает нас. Китай действует авторитарным способом в своей стране и самоувереннее за рубежом", - добавил он.

Он сообщил, что Британия, США и Австралия планируют объявить о новых шагах по партнерству в области обороны с целью противодействия растущей военной мощи Пекина.

"Китай представляет наибольшую государственную угрозу для наших экономических интересов, это точно. Это системная угроза мировому порядку", - подчеркнул Сунак.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году Китай потратит на военные нужды 224 миллиарда долларов.

Также сообщалось, что США работают над усилением контроля за экспортом микрочипов в Китай.

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