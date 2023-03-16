Зеленський поговорив з Сунаком: обговорили Бахмут та підтримку України

У четвер, 16 березня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

За словами президента, під час розмови з Сунаком вони обговорили ситуацію на фронті та оборону Бахмута.

"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України", - розповів Зеленський.

Він також виразив вдячність Великій Британії за постійну підтримку України.