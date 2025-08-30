Зеленский поговорил с Моди: ожидаем, что Путина в Китае будут призывать к перемирию

Уже завтра в Китае состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Украина рассчитывает, что на этом мероприятии главу Кремля Владимира Путина призовут к прекращению огня.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.
По словам президента, удар РФ в ночь на 30 августа - это наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что без давления мира на нее прекращения войны не будет.
"Это уже второй такой масштабный удар за неделю. Абсолютно наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что без давления мира на нее прекращения не будет. Это все четкие сигналы и для США, и для Европы, для лидеров, которые на днях в Китае и будут встречаться с Путиным", - заявил Зеленский.
Глава государства проинформировал, что говорил сегодня с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, они обсудили то, что происходит сейчас.
Зеленский отметил, что Моди поддержал, что прекращение огня нужно и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Также сказал об ожиданиях Украины.
"Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае. Путин только морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники, отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом и больше его ничего не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали до прекращения войны", - резюмировал президент.
Напомним, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь.
На этом мероприятии планирует участвовать и глава Кремля Владимир Путин. В МИД Китая на днях заявили, что цель такой встречи - демонстрация единства Глобального Юга.
Также отметим, что за эту неделю россияне дважды совершили комбинированную атаку по Украине. В ночь на 28 августа основной целью врага был Киев. В столице были пожары, повреждения и много погибших и пострадавших.
После этого в МИД Украины официально обратились в адрес участников ШОС отреагировать на атаку РФ.
"Призываем также участников 25-го заседания Совета глав государств ШОС 31 августа - 1 сентября высказать свою четкую позицию по этому удару и показать, что они уважают принципы международного права, не терпят российскую агрессивную войну против Украины и убийства украинских детей", - заявили в МИД.
Кроме того, в ночь на 30 августа россияне вновь совершили комбинированную атаку. Взрывы были в Киеве, Луцке, Днепре и других городах Украины, но больше всего пострадало Запорожье. Там были пожары, разрушения и много пострадавших.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Запорожью - читайте в материале РБК-Украина.