Зеленський поговорив з Моді: очікуємо, що Путіна в Китаї закликатимуть до перемир'я

За словами президента, удар РФ в ніч на 30 серпня - це нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде.

"Це вже другий такий масштабний удар за тиждень. Абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення не буде. Це все чіткі сигнали і для США, і для Європи, для лідерів, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатися з Путіним", - заявив Зеленський.

Глава держави поінформував, що говорив сьогодні з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зокрема, вони обговорили те, що відбувається зараз.

Зеленський наголосив, що Моді підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Також сказав про очікування України.

"Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах в Китаї. Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники, відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином і більше його нічого не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотисли до припинення війни", - резюмував президент.