Украина обратилась с призывом к лидерам стран ШОС после массированного удара РФ

Киев, Четверг 28 августа 2025 15:49
Украина обратилась с призывом к лидерам стран ШОС после массированного удара РФ
Автор: Иван Носальский

Международное сообщество должно отреагировать на жестокий массированный удар России по Украине в ночь на 28 августа. В частности, это касается и стран ШОС, лидеры которых соберутся в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД напомнили, что по состоянию на сейчас известно о 15 погибших, среди которых четверо детей. Гибель или ранения у детей - это самое тяжелое преступление, которое предусматривает максимально тяжелое наказание.

"Международное сообщество не может оставаться молчаливым свидетелем убийства детей российскими преступниками. Каждая страна, каждый лидер, каждая международная организация должны решительно отреагировать на это варварство принципиальной публичной позицией и конкретными действиями", - добавили в министерстве.

Как отметили в МИД, такой террористический обстрел Украины доказывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению мира. В министерстве призвали все государства мира осудить такую атаку и совершить конкретные шаги, которые помогут прекратить убийства.

В частности, Украина ожидает реакции от стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, которые неоднократно призывали к миру, сдержанности и прекращению огня.

"Призываем также участников 25-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС - ред.) 31 августа - 1 сентября высказать свою четкую позицию по этому удару и показать, что они уважают принципы международного права, не терпят российскую агрессивную войну против Украины и убийства украинских детей", - добавили в МИД.

Также в украинском министерстве призвали союзников помочь усилить противовоздушную оборону и предоставить вооружение для ударов по военным объектам РФ, которые страна-агрессор использует для таких терактов.

Саммит ШОС

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В частности, участие в саммите примет российский диктатор Владимир Путин. В Китае заявили, что цель такой встречи - демонстрация единства Глобального Юга.

