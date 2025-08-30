Зеленский поговорил с Моди: ожидаем, что Путина в Китае будут призывать к перемирию

Уже завтра в Китае состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Украина рассчитывает, что на этом мероприятии главу Кремля Владимира Путина призовут к прекращению огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.

По словам президента, удар РФ в ночь на 30 августа - это наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что без давления мира на нее прекращения войны не будет.

"Это уже второй такой масштабный удар за неделю. Абсолютно наглые действия, которыми Россия демонстрирует, что без давления мира на нее прекращения не будет. Это все четкие сигналы и для США, и для Европы, для лидеров, которые на днях в Китае и будут встречаться с Путиным", - заявил Зеленский.

Глава государства проинформировал, что говорил сегодня с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, они обсудили то, что происходит сейчас.

Зеленский отметил, что Моди поддержал, что прекращение огня нужно и тогда это будет четкий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Также сказал об ожиданиях Украины.

"Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае. Путин только морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники, отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом и больше его ничего не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали до прекращения войны", - резюмировал президент.