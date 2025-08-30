Зеленський поговорив з Моді: очікуємо, що Путіна в Китаї закликатимуть до перемир'я
Вже завтра в Китаї відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва. Україна розраховує, що на цьому заході главу Кремля Володимира Путіна закликатимуть до припинення вогню.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення у Telegram.
За словами президента, удар РФ в ніч на 30 серпня - це нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення війни не буде.
"Це вже другий такий масштабний удар за тиждень. Абсолютно нахабні дії, якими Росія демонструє, що без тиску світу на неї припинення не буде. Це все чіткі сигнали і для США, і для Європи, для лідерів, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатися з Путіним", - заявив Зеленський.
Глава держави поінформував, що говорив сьогодні з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зокрема, вони обговорили те, що відбувається зараз.
Зеленський наголосив, що Моді підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Також сказав про очікування України.
"Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах в Китаї. Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники, відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином і більше його нічого не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотисли до припинення війни", - резюмував президент.
Саміт ШОС і обстріли України
Нагадаємо, що саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) пройде з 31 серпня по 1 вересня в китайському місті Тяньцзінь.
У цьому заході планує взяти участь і глава Кремля Володимир Путін. У МЗС Китаю днями заявили, що мета такої зустрічі - демонстрація єдності Глобального Півдня.
Також зазначимо, що за цей тиждень росіяни двічі здійснили комбіновану атаку по Україні. В ніч на 28 серпня основною метою ворога був Київ. У столиці були пожежі, пошкодження і багато загиблих та постраждалих.
Після цього в МЗС України офіційно звернулися до учасників ШОС з проханням відреагувати на атаку РФ.
"Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради глав держав ШОС 31 серпня - 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару і показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не терплять російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей", - заявили в МЗС.
Крім того, в ніч на 30 серпня росіяни знову здійснили комбіновану атаку. Вибухи були в Києві, Луцьку, Дніпрі та інших містах України, але найбільше постраждало Запоріжжя. Там були пожежі, руйнування і багато постраждалих.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Запоріжжю - читайте в матеріалі РБК-Україна.