Зеленский согласовал законопроект, который может изменить правила для НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП, усилить антикоррупционную систему и защитить ее от любого российского влияния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что текст данного законопроекта является сбалансированным.
"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - подчеркнул глава Украины.
Он также добавил, что сейчас украинцам важно сохранять единство.
"Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - подытожил он.
Заметим, что по данным нардепа Ярослава Железняка, по состоянию на сейчас в Верховной Раде зарегистрировали другой законопроект, а именно под №13531 "по восстановлению институциональной независимости органов, осуществляющих досудебное расследование и процессуальное руководство по делам о коррупционных правонарушениях".
"Наш законопроект 13531 об отмене ликвидации НАБУ и САП на сайте Рады. Официально зарегистрирован", - добавил он.
22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора.
Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля он вступил в силу.
Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.
На этом фоне Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию для дестабилизации - в частности, через попытки спровоцировать конфликты во время протестов.
В Центре противодействия дезинформации также предостерегли, что российская пропаганда уже манипулирует информацией о митингах - в частности публикует измененные изображения, пытаясь создать впечатление, что акции направлены непосредственно против президента.
Заметим, что на такую провокацию уже повелась ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин.
Грин на своей странице в Х заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.
Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.
Тем временем в специальном разъяснительном материале издания РБК-Украина проанализировали противоречивые положения закона и объяснили, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.
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