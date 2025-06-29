Зеленский согласовал выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Романа Костенко.

По словам Костенко, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно выхода Украины из Оттавской конвенции - международного соглашения, которое запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

"Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - заявил Костенко.

По его словам, теперь очередь за парламентом - Верховная Рада должна законодательно утвердить это решение, чтобы окончательно вернуть Украине право на полноценную защиту своей территории.

Сейчас документа на сайте Офиса президента нет.