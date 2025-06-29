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В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность

Воскресенье 29 июня 2025 23:35
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В Украине появится новое подразделение ПВО: Игнат рассказал, в чем его особенность Иллюстративное фото: в Украине появится новое подразделение ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украина формирует подразделения противовоздушной обороны, которые будут оснащены дронами-перехватчиками.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, спикер коммандования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Уточняется, что в последнее время постоянно возрастает интенсивность авиаударов РФ по населенным пунктам Украины с применением беспилотников типа "Шахед" и фальшдронов, которые нацелены на дезориентацию украинских сил ПВО.

"В последнее время Российская Федерация отправляет беспилотники на высоте около 2 километров. Именно поэтому нашим мобильным подразделениям становится все сложнее перехватывать беспилотники "Шахед", - пояснил Игнат.

Он отметил, что легче идентифицировать и стрелять по дронам, когда те летят ниже. Как отметил Игнат, сначала они обнаруживаются акустически, после чего визуально и с помощью тепловизионных камер, а также прицельных устройств.

"Открывать огонь по ним эффективно только тогда, когда дрон летит на высоте до 1 километра", - добавил он.

Отмечено, что для перехвата "Шахедов", которые летают быстрее многих других дронов, Украине нужны специальные беспилотники. В связи с этим эксперты настаивают на необходимости массового производства систем обороны, которые позволят защитить украинские села и города.

"Мы формируем новые подразделения для прикрытия городов в глубине страны с помощью систем ПВО, оснащенных беспилотниками-перехватчиками, а также обучаем пилотов беспилотников", - подчеркнул Игнат.

Производство дронов в Украине

Украинские компании с момента начала полномасштабной войны активно разрабатывают и производят дроны разных типов: от разведывательных до ударных.

Также акцент делается на дронах-камикадзе. Кроме собственных разработок, Украина сотрудничает с международными партнерами.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Александр Козенко рассказал, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень, поскольку ежегодно оборонно-промышленный комплекс способен изготавливать около десяти миллионов единиц дронов.

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