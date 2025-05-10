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Зеленский поблагодарил Трампа за три вещи: о чем речь

Киев, Суббота 10 мая 2025 16:02
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Зеленский поблагодарил Трампа за три вещи: о чем речь Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за поддержку Украины. Речь идет о военной помощи, разведданных и санкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на пресс-конференции после заседания "коалиции решительных" в Киеве.

"Я благодарен президенту Трампу, что он не остановил и помощь сегодня американская идет. Что он не остановил обмен разведданными - это для нас важно во время защиты неба", - сказал глава государства.

Также Зеленский поблагодарил президента США за американские санкции против России, которые Трамп не остановил.

"Я очень рассчитываю на их усиление", - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина на разных уровнях работает с США и имеет "продуктивный диалог с президентом Трампом и связь с командой".

"Мы очень благодарим за это и очень благодарим команды лидеров и лидеров лично присутствующих которые постоянно общаются, работают с Соединенными Штатами Америки. Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном", - отметил он.

Президент Украины также рассказал подробности телефонного разговора с Трампом, который он провел сегодня вместе с европейскими лидерами и после заседания "коалиции решительных". По словам Зеленского, они согласовали дальнейшие действия на пути к миру.

"Только что мы все вместе говорили с президентом Трампом, мы согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно, ответственность за отказ - очень нужна. В условиях такого прекращения огня. Мы можем вместе согласовать фундамент наступления мира", - пояснил Зеленский.

Перепалка Трампа и Зеленского

Напомним, что 28 февраля между президентами США и Украины произошла серьезная перепалка. Тогда Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом.

В Овальном кабинете состоялась публичная встреча, на которой присутствовали команды Украины и США, а также журналисты. Во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка, которая касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь.

После ссоры Трамп не продолжал переговоры, а Зеленский заблаговременно покинул Белый дом.

Следующая встреча лидеров состоялась 26 апреля в Ватикане, когда они прибыли на похороны Папы Франциска. Встреча была тет-а-тет и длилась 15 минут. Впрочем, оба президента хорошо характеризовали встречу.

После встречи Зеленского и Трампа в Ватикане американская и украинская правительственные команды подписали соглашение о недрах.

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