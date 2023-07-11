Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, - Макрон

Франция также передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Сегодня важно послать сигнал о поддержке Киеву.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", - заявил президента по прибытии на место проведения саммита НАТО в Вильнюсе.

Как пишет издание, вероятно, речь идет о ракетах дальнего радиуса действия SCALP.

Storm Shadow / SCALP

Storm Shadow - англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, которая предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. В частности Storm Shadow - британское название ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG.

В целом французские и британские варианты ракеты идентичны. Отличия заключаются в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет. В частности, на основе SCALP были разработаны Black Shaheen (экспортная модификация, которая была создана по заказу ОАЭ) и MdCN (предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках).

Украина также имеет в собственном арсенале Storm Shadow после помощи Британии.

Стоит напомнить об ударах по мосту через Чонгарский пролив и по переправе через озеро Сиваш западнее. Некоторое время военное руководство никак не комментировало эту информацию, однако позже начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов подтвердил информацию о том, что удары были нанесены ракетами Storm Shadow.