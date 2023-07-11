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Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции, - Reuters

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Вторник 11 июля 2023 15:00
Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции, - Reuters Иллюстративное фото: Украина уже получила первые ракеты SCALP от Франции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция уже передала Украине первые ракеты дальнего радиуса действия SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Французский дипломатический источник сообщил изданию, что Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сегодня сообщил, что Франция присоединится к Британии в поставке Украине ракет большой дальности. Это позволит украинским силам поражать российские войска и цели глубоко за линией фронта.

При этом Макрон отказался сообщить, сколько ракет будет отправлено.

Storm Shadow или SCALP

Отметим, что ракета Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения стационарных целей, защищенных средствами ПВО.

При этом Storm Shadow - это британское название ракеты, а во Франции оно обозначается как SCALP-EG.

В общем, французские и британские ракеты идентичны. Их отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах - носителях ракет.

Добавим, что Украина уже использует ракеты Storm Shadow, которые получила от Британии.

В частности, в Генштабе подтвердили, что Украина ударила по мосту через Чонгарский пролив и по переправе через озеро Сиваш ракетами Storm Shadow.

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