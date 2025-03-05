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План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время, - Зеленский

Среда 05 марта 2025 18:20
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План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Европа готовят план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы "проинформировать о саммите лидеров в Лондоне и обсудить наши совместные усилия".

"Готовим план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. И она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США.

"Говорили также о реализации нашей инициативы "Продовольствие из Украины". Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа", - добавил Зеленский.

Также глава государства провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после встречи в Лондоне.

"Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним уже в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, Нидерланды готовят новые пакеты военной и финансовой помощи. Он также проинформировал нидерландского премьера о приоритетных потребностях Украины.

Мирный план

Напомним, вчера, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.

Также Зеленский очертил первые возможные шаги к урегулированию конфликта: освобождение пленных, немедленное перемирие в небе - запрет ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру, а также прекращение боевых действий на море, если Россия сделает то же самое.

По его словам, Украина надеется быстро пройти все последующие этапы и договориться с США о сильном окончательном соглашении.

Подробнее об инициативе Зеленского - в материале РБК-Украина.

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