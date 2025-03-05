Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину
Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине. Она состоится на следующей неделе.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Макрон допустил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".
По его словам, на следующей неделе он соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении".
Европейский контингент в Украине
Напомним, страны Европы сейчас обсуждают возможную отправку своего контингента в Украину. Это возможно только после того, как Украина и Россия подпишут мирное соглашение.
Ожидается, что такой контингент поможет сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украине нужно как минимум 100 тысяч иностранных солдат для сдерживания РФ. Украинские военные уже нарисовали для этого карту.
Но, согласно слухам, которые появляются в западных СМИ, пока страны Европы готовы выделить до 30 тысяч солдат для отправки в Украину.
При этом Россия продолжает выступать против такой идеи, поскольку на ее границах фактически разместят войска стран НАТО.
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