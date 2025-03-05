Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину

Франция запланировала встречу начальников штабов стран, которые могут помочь Украине. Она состоится на следующей неделе.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По его словам, на следующей неделе он соберет в Париже "начальников штабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом отношении".

Макрон допустил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".

Европейский контингент в Украине

Напомним, страны Европы сейчас обсуждают возможную отправку своего контингента в Украину. Это возможно только после того, как Украина и Россия подпишут мирное соглашение.

Ожидается, что такой контингент поможет сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украине нужно как минимум 100 тысяч иностранных солдат для сдерживания РФ. Украинские военные уже нарисовали для этого карту.

Но, согласно слухам, которые появляются в западных СМИ, пока страны Европы готовы выделить до 30 тысяч солдат для отправки в Украину.

При этом Россия продолжает выступать против такой идеи, поскольку на ее границах фактически разместят войска стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.