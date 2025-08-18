ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это не конец пути": Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину

США, Понедельник 18 августа 2025 20:57
UA EN RU
"Это не конец пути": Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США продолжат поддержку Украины вне зависимости от исхода сегодняшних переговоров в Белом доме.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Репортер спросил Трампа: "Это конец американской поддержки Украины? Сегодняшняя встреча, это соглашение, или нет?"

Трамп ответил: "Я никогда не смогу этого сказать. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я бы не сказал, что это конец пути".

Встреча в Вашингтоне

Зеленский приехал на переговоры в Вашингтон с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.

Репортер и Трамп отметили выбор Зеленским черного костюма.

"Вы выглядите потрясающе в этом костюме", - сказал репортер Брайан Гленн из Real America's Voice, который усомнился в выборе наряда Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале.

"Я сказал то же самое", - воскликнул Трамп.

"Вы в том же костюме, - сказал Зеленский Гленну. - Я изменился, а вы - нет".

Европейский чиновник сообщил, что вопрос об одежде Зеленского обсуждался представителями США и Украины перед понедельничными переговорами украинского лидера с Трампом, при этом было решено, что Зеленский не прибудет в своей обычной зеленой военной толстовке.

Трамп был недоволен, когда в феврале Зеленский прибыл в Белый дом в форме "милитари", съязвив, что тот "сильно принарядился".

Напомним, Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для содействия сохранению потенциального мирного соглашения. "Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал он в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что Европа возьмет на себя ведущую роль в обеспечении мира, но США также будут участвовать.

"Они - первая линия обороны, потому что они там, Европа. Но мы собираемся им помочь. И мы будем участвовать", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Владимир Зеленский
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия