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Зеленський схвалив ратифікацію протоколу зі Швейцарією по подвійному оподаткуванню

Новини » Політика    23.09.2019 - 15:29
Зеленський схвалив ратифікацію протоколу зі Швейцарією по подвійному оподаткуванню
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тепер протокол зі Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування може набути чинності

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №0004 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до конвенції між урядом України та Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та капітал і протокол до неї, скоєних у м. Києві 30 жовтня 2000 року". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив ратифікацію протоколу зі Швейцарією по подвійному оподаткуванню

Відзначимо, від ратифікації Ради залежить набуття чинності протоколом і, відповідно, внесення змін до конвенції зі Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та капітал і протокол до неї.

Нагадаємо, раніше Рада ратифікувала відповідний прокотол зі Швейцарією.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Зазначалося, що це створює сприятливі умови для інвесторів України і Швейцарії.

Додамо, в жовтні 2017 року Україна і Швейцарія домовилися внести зміни в угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

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