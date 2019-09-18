ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада ратифікувала протокол з Туреччиною про уникнення подвійного оподаткування

Новини » Економіка    18.09.2019 - 14:41
Рада ратифікувала протокол з Туреччиною про уникнення подвійного оподаткування
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За ратифікацію проголосували 320 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0005 "Про ратифікацію протоколу між урядом України і урядом Турецької республіки про внесення змін до угоди між урядом України і урядом Турецької республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно", передає кореспондент РБК-Україна.

За ратифікацію проголосували 320 парламентарів.

Зважаючи на те, що протокол запроваджує порядок оподаткування, відмінний від передбаченого чинним законодавством України, він підлягає ратифікації Радою.

"Необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із турецькою стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом турецької республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно", - вказано у пояснювальній записці.

Так, суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №0004 про ратифікацію протоколу між урядом України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до конвенції про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та капітал і протокол до неї.

Як писало РБК-Україна раніше, у січні Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Зазначалося, що це створює сприятливі умови для інвесторів України і Швейцарії.

Рада ратифікувала протокол з Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування Рада планує запровадити єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ
Новини України ТурцияПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся