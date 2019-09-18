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Рада ратифікувала протокол з Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування

Новини » Економіка    18.09.2019 - 12:53
Рада ратифікувала протокол з Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протокол зможе набрати чинності після ратифікації Радою

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0004 "Про ратифікацію протоколу між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до конвенції між урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та протоколу до неї, вчинених у м. Києві 30 жовтня 2000 року", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 307 парламентарів.

Так, від прийняття закону залежить набрання чинності протоколом та, відповідно, внесення змін до конвенції з Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та протоколу до неї.

Нагадаємо, в січні Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал. Зазначалося, що це створює сприятливі умови для інвесторів України і Швейцарії.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2017 року Україна і Швейцарія домовилися внести зміни в угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням.

Додамо також, в 2017 році Україна і Швейцарія скоординували роботу відомств обох країн, які працюють над поверненням активів екс-президента України Віктора Януковича, заморожених у швейцарських банках.

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