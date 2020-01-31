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Зеленський підписав ратифікацію договору з Бразилією про взаємну правову допомогу

Новини » Політика     31.01.2020 - 16:51
Зеленський підписав ратифікацію договору з Бразилією про взаємну правову допомогу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент у п'ятницю підписав відповідний законопроект №0020

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав ратифікацію договору з Бразилією про взаємну правову допомогу

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Даний договір складається з 25 статей.

Зокрема, глава І договору містить загальні положення щодо сфери застосування документу, що охоплює цивільні, комерційні та адміністративні справи, включаючи визнання та виконання судових рішень у таких справах, а також вироків у кримінальних справах у частині цивільного позову про відшкодування шкоди.

Вказано, що правова допомога включає вручення документів, збирання і передачу доказів, проведення експертизи, отримання заяв та показань, здійснення забезпечувальних заходів (арешт, конфіскацію та інші заходи стосовно майна чи прав), розподіл та повернення активів, отримання інформації стосовно законодавства та судової практики, надання будь-якого іншого виду міжнародної правової допомоги в цивільних справах, яка не заборонена законодавством сторін.

Положеннями договору закріплюються гарантії для громадян та юридичних осіб однієї сторони щодо надання їм на території іншої сторони такого ж правового захисту, як і громадянам та юридичним особам цієї ж сторони.

У главі ІІ визначаються вимоги до змісту запитів про правову допомогу, підстави відмови у наданні допомоги, порядок виконання запитів та вжиття забезпечувальних заходів, порядок вручення документів, виклику свідка або експерта за кордон, отримання заяв і показань шляхом відеоконференції, механізм покриття витрат, що виникають при наданні такої допомоги, гарантії звільнення від легалізації документів для цілей цього договору, питання розподілу та повернення активів тощо.

Також документом встановлюється механізм взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, зокрема визначаються умови визнання і виконання судових рішень, у тому числі мирових угод, а також вимоги до клопотання про визнання та виконання судових рішень.

Нагадаємо, Верховна рада України від 14 січня схвалила ратифікацію угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною і Бразилією.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України пропонував ВР ще в грудні 2019 року ратифікувати дві угоди і два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром.

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