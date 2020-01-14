ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією

Новини » Політика     14.01.2020 - 20:17
Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи підтримали законопроект №0016 між урядом України і урядом республіки Сінгапур щодо уникнення подвійного оподаткування

Верховна рада України у вівторок, 14 січня, схвалила ратифікації угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали законопроект №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України і урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", за неї проголосували 328 парламентарів.

Також Рада прийняла за основу та в цілому законопроект №0017 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року", його підтримали 328 нардепів.

Крім того, ВР схвалила проект закону №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки", за нього проголосували 335 депутатів ВР.

Парламент ухвалив і законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах", за нього віддали голоси 332 депутати Ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонував ще в грудні 2019 року Верховній раді ратифікувати дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром.

Як повідомляє РБК-Україна, комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендував парламенту продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.

Рада врегулювала призначення керівників держустанов культури в ОРДЛО Рада планує спростити вимоги до заготівлі та здачі металобрухту
Новини України ратификацияВерховна Рададоговор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся