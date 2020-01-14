Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи підтримали законопроект №0016 між урядом України і урядом республіки Сінгапур щодо уникнення подвійного оподаткування

Верховна рада України у вівторок, 14 січня, схвалила ратифікації угод з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали законопроект №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України і урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", за неї проголосували 328 парламентарів.

Також Рада прийняла за основу та в цілому законопроект №0017 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року", його підтримали 328 нардепів.

Крім того, ВР схвалила проект закону №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки", за нього проголосували 335 депутатів ВР.

Парламент ухвалив і законопроект №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах", за нього віддали голоси 332 депутати Ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонував ще в грудні 2019 року Верховній раді ратифікувати дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром.

Як повідомляє РБК-Україна, комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендував парламенту продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.