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Раді пропонують ратифікувати угоди з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром

Новини » Політика     17.12.2019 - 15:04
Раді пропонують ратифікувати угоди з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ратифікувати дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Зокрема, до Ради у понеділок, 16 грудня, внесли 4 законопроекти щодо ратифікацій:

  • № 0019 про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні
  • №0018 про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки
  • №0017 про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року
  • №0016 про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Наразі тексти документів відсутні на сайті парламенту. Останній етап проходження законопроектів - передані на розгляд керівництву.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендує парламенту продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17.

Як писало РБК-Україна, євроінтеграційний комітет також рекомендує Раді схвалити законопроект №0012 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)".

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