Зеленский подписал ратификацию договора с Бразилией о взаимной правовой помощи

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент в пятницу подписал соответствующий законопроект №0020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях в гражданских делах". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Данный договор состоит из 25 статей.

В частности, глава I договора содержит общие положения по поводу сферы применения документа, которые охватывают гражданские, коммерческие и административные дела, включая признание и исполнение судебных решений по таким делам, а также приговоров по уголовным делам в части гражданского иска о возмещении вреда.

Указано, что правовая помощь включает вручение документов, сбор и передачу доказательств, проведение экспертизы, получение заявлений и показаний, осуществление обеспечительных мер (ареста, конфискации и других мер в отношении имущества или прав), распределение и возвращение активов, получение информации по поводу законодательства и судебной практики, предоставление любого другого вида международной правовой помощи по гражданским делам, не запрещенную законодательством сторон.

Положениями договора закрепляются гарантии для граждан и юридических лиц одной стороны о предоставлении им на территории другой стороны такой же правовой защиты, как и гражданам и юридическим лицам этой же стороны.

В главе II определяются требования к содержанию запросов о правовой помощи, основания отказа в предоставлении помощи, порядок выполнения запросов и принятия обеспечительных мер, порядок вручения документов, вызова свидетеля или эксперта за границу, получения заявлений и показаний путем видеоконференции, механизм покрытия расходов, возникающих при предоставлении такой помощи, гарантии освобождения от легализации документов для целей настоящего договора, вопросы распределения и возвращения активов и тому подобное.

Также документом устанавливается механизм взаимного признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, в частности определяются условия признания и исполнения судебных решений, в том числе мировых соглашений, а также требования к ходатайству о признании и исполнении судебных решений.

Напомним, Верховная рада Украины 14 января одобрила ратификации соглашений с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины предлагал ВР еще в декабре 2019 года ратифицировать два соглашения и два протокола с Данией, Турцией, Грузией и Сингапуром.