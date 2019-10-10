Зеленський підтримує відстрочку на продаж землі іноземцям

Президент Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що після скасування мораторію на продаж землі на деякий час необхідно закрити доступ до купівлі землі для іноземців. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, протягом декількох років земля повинна продаватися виключно українцям.

"Деякий час ми повинні продавати землю тільки українцям. Тільки. Потім вже можна відкрити ринок землі іншим іноземним компаніям, які будуть працювати на цій землі", - сказав президент.

Також Зеленський заявив про необхідність створення земельного закону, який би дозволив українцям вільно розпоряджатися своєю землею.

"Ситуація з земельним законом складна. Я знайшов час і зустрівся з багатьма фермерами, я їх почув, червоні лінії побачили. Зараз я кажу, що ні в якому разі не можна нести цей закон у Верховну раду. Українець, громадянин України - він повинен бути власником. Він повинен мати пільги, якщо він буде працювати на цій землі", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 73% українців виступили проти продажу землі. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Підтримують запровадження продажу земель 19%, 8% - не визначилися. Також згідно з опитуванням продаж землі іноземцям підтримують лише 13%. Проти цього - 81% опитаних.

Крім цього, повідомлялося, що Верховна рада України включила до порядку денного основний законопроект №2178 і альтернативні до нього про ринок землі.