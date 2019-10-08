Проти продажу землі виступають 73% українців

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Ініціативу Зеленського підтримали менше 20% респондентів

Підтримують введення продажу земель сільськогосподарського призначення 19% українців, 73% - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше - всього 13%. Проти цього - 81% опитаних.

При цьому 74% респондентів вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні повинно прийматися на всеукраїнському референдумі. 17% - мають протилежну думку.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28 вересня - 1 жовтня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозицію президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Проти ринку землі виступають 49,1% респондентів.